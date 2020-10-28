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Ограничения на работу КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября
Пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» приостановлен до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Cxid.info.
С целью недопущения распространения COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего ООС, пропуск лиц через линию разграничения на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» приостановлен до 23:59 15 ноября.
При этом, граждане могут пересечь линию разграничения только по отдельному решению, которое может быть принято исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.
Обратите внимание, что, по решению командующего ООС, граждане, зарегистрированные на неподконтрольной территории, могут быть пропущены через линию разграничения на место регистрации.
Теги: Донбасс, карантин, ограничение, Станица Луганская, КПВВ
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