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В "ЛНР" сократили время работы КПВВ "Станица Луганская"
28.10.2020 10:00
Контрольный пункт въезда-выезда через линию соприкосновения "Станица Луганская" изменил график работы в связи с переходом Украины на зимнее время. Об этом сообщила пресс-служба "МГБ ЛНР", передают местные СМИ.
"Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР сообщает об изменении графика работы временного пункта пропуска у населенного пункта Станица Луганская в связи с переходом Украины на зимнее время. С 26 октября временный пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать с 8:00 до 19:00 по местному времени", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 марта 2020 года пропуск граждан через линию соприкосновения у Станицы Луганской осуществлялся с 08:00 до 20:00.
Теги: график, Станица Луганская, КПВВ
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