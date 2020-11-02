Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»

02.11.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»

Правозащитники из «Донбас SOS» опубликовали на своей странице в ФБ, обновленную информацию о ситуации с пересечением КПВВ «Станица Луганская».
«Как сообщили «Донбас SOS» в штабе ООС, на данный момент КПВВ Станица Луганская можно пересекать ТОЛЬКО на неподконтрольные правительству Украины территории и ТОЛЬКО по местной прописке. Пересечь КПВВ в сторону подконтрольной территории из ОРДЛО НЕЛЬЗЯ даже с соответствующей пропиской. Планируйте свои поездки в соответствии с новой информацией», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ограничение пропуска лиц через КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября 2020 года.
«Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения на этом КПВВ лишь только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, на основе документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера. Причиной для немедленного проезда может быть смерть близких, экстренная операция или получение медицинской помощи», — напомнили правозащитники.
На прошлой неделе через КПВВ «Станица Луганская» прошел 681 человек, из них в сторону Луганска — 655 человек, в сторону Украины всего лишь 26 человек.



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, Донбасс SOS
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх