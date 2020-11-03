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На КПВВ в Счастье начали установку сервисного хаба для оказания админуслуг
Украинская сторона готовится запустить сервисный хаб с открытием контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Счастье Луганской области. Жителям неподконтрольных районов на месте будут оказывать банковские, пенсионные и другие услуги, передает Cxid.info.
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В частности, в сервисном хабе жители оккупированной части Донбасса смогут получить бесплатную правовую помощь, которая касается доступа к пенсиям и другим выплатам; проблем с трудовыми книжками; получения свидетельства о рождении или смерти на территории ОРДЛО.
Там же на месте будут оказываться банковские услуги, такие как идентификация и верификация, а также выпуск платежных карт.
В министерстве отмечают, что на КПВВ в Счастье можно будет решить следующие вопросы:
- назначение пенсий;
- перерасчет пенсий;
- предоставление справок;
- выплата недополученной пенсии в связи со смертью, оформление пособия на погребение;
- оформление электронных пенсионных удостоверений.
Кроме того, в середине ноября там будут оказывать паспортные услуги:
- вклеивание фото при достижении 25- и 45-летнего возраста;
- оформление и выдача паспорта гражданина Украины;
- оформление и выдача загранпаспорта.
Также водители смогут провести государственную регистрацию авто и обменять права, а родители получат доступ к сервису «еМалятко» для регистрации рождения ребенка и назначения государственного пособия. Ожидается, что в ближайшее время такие сервисные хабы появятся на всех остальных КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.
Теги: Счастье, услуги, КПВВ
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