Гайдай рассказал о перспективах открытия КПВВ "Станица Луганская"

05.11.2020 14:00

КПВВ в Станице Луганской полноценно заработает, когда снизится прирост заболевших коронавирусом в области. Об этом рассказал глава ЛОГА Сергей Гайдай в эфире ТК «ДОМ», сообщает «Трибун».

"Сейчас введены временные ограничения даже по пересечению КПВВ. Но, как только мы получим снижение прироста инфицированных и хотя бы 50% свободных койко-мест в больницах, мы сразу будем открывать. Нет какой-то принципиальной позиции держать закрытыми КПВВ. Мы откроем сразу же, как только чуть стабилизируется ситуация по COVID-19", — отметил Гайдай.

Он напомнил, что КПВВ «Станица Луганская» закрыт до 15 ноября.