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Сегодня Зеленский приедет на Луганщину

06.11.2020 12:00
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Сегодня Зеленский приедет на Луганщину

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом, сообщает Newsroom.
Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom сообщают, что в пятницу, 6 ноября, гарант прибудет в Чугуев, откуда отправится в Северодонецк. В Луганской области он посетит КПВВ "Счастье". В городе заканчивают обустраивать новый пешеходный пропускной пункт, в котором планируют разместить Центр предоставления админуслуг, банковское и почтовое отделения, а также медпункт.
Уже утром в субботу, 7 ноября, он посетит военный госпиталь, где пообщается с защитниками Украины. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу. В программе возможны изменения.



Теги: Донбасс, визит, Счастье, КПВВ, Зеленский
 
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