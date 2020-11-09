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Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»
09.11.2020 15:00
В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с временно неподконтрольных территорий, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В новом отделении «Ощадбанка» на КПВВ сформирован необходимый резерв наличности, учитывая возможный повышенный спрос. Банкоматы работают круглосуточно, отделение банка – с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30; в субботу-воскресенье с 8:00 до 13:00.
Предполагается, что ежедневно отделение сможет обслуживать до 2 тыс. клиентов.
Теперь люди смогут решить все вопросы, связанные с выплатами, оформить карточку, а также снять свои деньги в банкоматах, не тратя лишнего времени на дорогу.
Теги: Донбасс, Счастье, Ощадбанк, график, КПВВ
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