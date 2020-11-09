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Архив - Луганская область

В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого

09.11.2020 14:00
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В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого

Одновременное открытие новых контрольных пунктов пропуска (КПП) через линию соприкосновения между Украиной и "ЛНР" у Счастья и Золотого 10 ноября не состоится, так как Киев сменил переговорную позицию и отказался оборудовать КПП "Счастье" для проезда автомобилей. Об этом в эфире "ГТРК ЛНР" заявила представитель ОРЛО в ТКГ Ольга Кобцева.
"Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе Минского процесса. В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска – это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска завтра с утра не состоится, – сказала Кобцева.



Теги: Донбасс, Счастье, ЛНР, КПВВ, Золотое
 
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