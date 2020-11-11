Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"

11.11.2020 11:00

Российская сторона в ТКГ внесла предложение, чтобы разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «НАШ», передает "Трибун".

«Российская сторона просит нас установить график движения автобуса, который будет возить людей от их КПВВ до нашего КПВВ. Там три километра, в частности в Счастье. И просит нас, чтобы мы в ближайшее время не пропускали пешеходов, а только транспорт на КПВВ "Счастье", потому что они считают, что не готовы к этому технически», — рассказал Арестович об итогах сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы ТКГ.

Арестович констатировал, что это технические вопросы и украинская сторона согласилась предоставить свои предложения до завтрашнего заседания ТКГ на уровне глав делегаций. «Мы готовы рассмотреть вопрос, чтобы действительно на некоторое время остановить движение пешеходов, но это рассматривается в комплексе других условий», — добавил он.