Главная / Новости / Луганская область / На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет
Последние новости раздела
- На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет09:00
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио09:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября13:00
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет
18.11.2020 09:00
На КПВВ «Станица Луганская» до сих пор не возобновлен доступ к WI-FI, который пропал в результате пожаров в начале октября. Об этом сообщают сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска», передает Cxid.info.
Этим пользуются аферисты, которые под видом «волонтерской помощи» раздают интернет для установки приложения «Дій вдома». За свою услугу у доверчивых граждан мошенники требуют деньги.
Однако абсолютно бесплатно доступ к интернету раздают сотрудники БФ «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8.00 до 16.00 ежедневно. Их легко отличить по синим жилетам с надписью ПРОЛИСКА.
Представители фонда также напоминают, что установить приложение можно перед запланированной поездкой, а непосредственно на КПВВ — только активировать.
Теги: Интернет, мошенники, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость
- Более 70 жителей Донетчины стали жертвами Интернет-мошенников
- Мариупольские спецы разоблачили интернет-мошенников
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом
- Бди! В интернете массово орудуют «продавцы воздуха»
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет09:00
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре10:00
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио09:00
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября12:00
- В Краматорске сменился мэр10:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек15:00
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове12:00
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет09:00
- УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса08:00
- В Канаде поступили в продажу "антиковидные" шлемы17:00
- МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе16:00
- Рада отказалась отменять карантин выходного дня15:00
- Порошенко представил свой план борьбы с COVID-1914:00
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- В Краматорске сменился мэр
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио
- КПВВ в Еленовке сократил время работы
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре
- МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе
- Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)
- В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»