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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет

18.11.2020 09:00
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На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет

На КПВВ «Станица Луганская» до сих пор не возобновлен доступ к WI-FI, который пропал в результате пожаров в начале октября. Об этом сообщают сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска», передает Cxid.info.
Этим пользуются аферисты, которые под видом «волонтерской помощи» раздают интернет для установки приложения «Дій вдома». За свою услугу у доверчивых граждан мошенники требуют деньги.
Однако абсолютно бесплатно доступ к интернету раздают сотрудники БФ «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8.00 до 16.00 ежедневно. Их легко отличить по синим жилетам с надписью ПРОЛИСКА.
Представители фонда также напоминают, что установить приложение можно перед запланированной поездкой, а непосредственно на КПВВ — только активировать.



Теги: Интернет, мошенники, Станица Луганская, КПВВ
 
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