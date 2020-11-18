На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет

18.11.2020 09:00

На КПВВ «Станица Луганская» до сих пор не возобновлен доступ к WI-FI, который пропал в результате пожаров в начале октября. Об этом сообщают сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска», передает Cxid.info.

Этим пользуются аферисты, которые под видом «волонтерской помощи» раздают интернет для установки приложения «Дій вдома». За свою услугу у доверчивых граждан мошенники требуют деньги.

Однако абсолютно бесплатно доступ к интернету раздают сотрудники БФ «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8.00 до 16.00 ежедневно. Их легко отличить по синим жилетам с надписью ПРОЛИСКА.

Представители фонда также напоминают, что установить приложение можно перед запланированной поездкой, а непосредственно на КПВВ — только активировать.