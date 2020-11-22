На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров

22.11.2020 13:00

На КПВВ «Станица Луганская» на стороне ОРЛО усилился досмотр личных вещей и перемещаемых товаров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.

По словам луганчанки, которая пересекала пункт пропуска, при тщательном досмотре ее вещей, проверяющие запретили проносить бутылку водки с акцизными марками Украины. Предложили или выбросить, или возвращаться назад. У мужчины, проходившего с ней пункт пропуска в одновременно, по той же причине запретили проносить сигареты с украинскими акцизными марками. Кроме того, запретили проносить более 3-х киллограм колбасы. Так же не пускают мясо, сало и домашнюю тушенку.