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На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров
22.11.2020 13:00
На КПВВ «Станица Луганская» на стороне ОРЛО усилился досмотр личных вещей и перемещаемых товаров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
По словам луганчанки, которая пересекала пункт пропуска, при тщательном досмотре ее вещей, проверяющие запретили проносить бутылку водки с акцизными марками Украины. Предложили или выбросить, или возвращаться назад. У мужчины, проходившего с ней пункт пропуска в одновременно, по той же причине запретили проносить сигареты с украинскими акцизными марками. Кроме того, запретили проносить более 3-х киллограм колбасы. Так же не пускают мясо, сало и домашнюю тушенку.
Теги: Станица Луганская, КПВВ
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