В Луганске начали установку главной елки "республики"

23.11.2020 16:00

В Луганске работники коммунальных служб начали устанавливать традиционную Новогоднюю елку на Театральной площади. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях и публикуют фото монтажа.

В связи с установкой елки проезд транспорта по улице Коцюбинского будет ограничен.