В Луганске УАЗ боевиков снес остановку

23.11.2020 09:00

В воскресенье, 22 ноября 2020 года, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием военнослужащих НВФ, передает Еспресо.TV.

УАЗ-452 россиян на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта возле школы №28.

По предварительным данным, пострадал мужчина и 10-летний ребенок.