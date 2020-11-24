"ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье

24.11.2020 10:00

Отказ оккупационных властей "ЛНР" от открытия КПВВ близ Счастья вероятнее всего вызван незавершенностью строительных работ на этом объекте. Это следует из сводки СММ ОБСЕ от 23 ноября, сообщает ОстроВ.

"21 ноября возле блокпоста вооруженных формирований в 3 км к юго-востоку от моста наблюдатели видели, как 13 рабочих при помощи тяжелой техники монтировали кровлю на сооружении (по оценке, предназначавшемся для дальнейшего использования в качестве автобусной остановки), проводили земляные работы, осуществляли сборку и установку ограждения, а также красили деревянные скамейки и двери", - отмечается в ней.

При этом марионеточные власти "ЛНР" и подконтрольная им пропаганда заявляют, что КПВВ "Счастье" с их стороны не открывается якобы из-за невыполнения украинской стороной каких-то технических деталей.