В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику

29.11.2020 15:00

В "ЛНР" внесли изменения в уголовный и административный кодексы в части "установления уголовной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистcкой или экстремистской атрибутики или символики", сообщают местные СМИ.

"Закон направлен на запрет пропаганды и публичного демонстрирования указанной символики, недопущение повторных правонарушений в будущем, устранение возможных угроз суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности ЛНР, а также восстановление исторической справедливости", — заявили в "прокуратуре" непризнанной республики.