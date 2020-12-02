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Архив - Луганская область

«Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета

02.12.2020 15:00
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«Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета

Подконтрольный НВФ «ЛНР» мобильный оператор ОРЛО «Лугаком» с 1 декабря начал снимать комиссию за пополнение счета. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ресурсы, передает DonPress.com.
Как уточняют паблики, при оплате безналично с карты «госбанка» через личный кабинет указывается фиксированная стоимость 5 руб. В центре обслуживания абонентов за пополнение наличными начали брать 10% от суммы пополнения, и сотрудники ЦОА заявляют, что за безналичное пополнение планируется также взымать комиссию в размере 8% от суммы пополнения.



Теги: комиссия, оплата, Лугаком
 
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