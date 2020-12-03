На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста

03.12.2020 09:00

На КПВВ «Станица Луганская» результаты анализов ПЦР-теста будут теперь готовы через 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Клинико-диагностического Центра «Фармбиотест».

«В мобильных пунктах отбора анализов «Фармбиотеста», размещенных на КПВВ «Станица Луганская», результаты ПЦР-теста будут предоставлены клиентам уже через 12 часов с момента тестирования. Цена услуги остается прежней», — говорится в сообщении.

Также в Центре напомнили, что мобильные пункты отбора на КПВВ у Станицы Луганской работают ежедневно с 8.00 до 16.00 часов.