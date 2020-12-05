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На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус
Медицинский центр «Микротестлаб» оборудовал уже вторую экспресс-лабораторию на КПВВ «Станица Луганская». Она расположена в сервисной зоне пункта пропуска в десяти метрах от ворот КПВВ. Теперь сдать тест на коронавирус еще удобнее, сообщает Cxid.info.
Две экспресс-лаборатории, в которых делают ПЦР-тест в Станице Луганской оборудованы полностью для комфортного обслуживания клиентов. Можно в считанные минуты сдать тест на COVID-19 прямо в Станице Луганской. А сразу два пункта приема анализов — это отсутствие скопления людей. Поэтому нет никакой необходимости ехать, к примеру, в Северодонецк, чтобы пройти тестирование.
Результаты тестов в течение 12-24 часов вносятся в программу «Дій вдома», поэтому уже меньше чем через сутки вы сможете свободно передвигаться по территории Украины, решая свои дела, а не сидеть на самоизоляции две недели.
Теги: тест, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
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