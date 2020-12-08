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Архив - Луганская область

Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления

08.12.2020 15:00
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Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления

В Северодонецке люди уже неделю живут без отопления из-за аварии на сети со старыми трубами, сообщает Depo.Донбасс.
Жители города жалуются, что при -10 мороза на улице в квартирах температура падает до +14. Люди греются электрообогревателями.
Сообщается, что причиной стал прорыв старых труб теплосети. Сейчас работники ЖКХ их меняют, однако когда закончат — не известно.



Теги: Донбасс, Северодонецк, отопление, авария
 
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