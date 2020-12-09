Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

09.12.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

В луганских аптеках можно купить экспресс-тест на COVID-19. Об этом в соцсети рассказала жительница ОРЛО, пишут "Донецкие новости".
По ее словам, в аптеке поликлиники №11 размещено объявление, что в продаже есть тесты на коронавирус. «Я поинтересовалась. Цена 1,3 тыс. руб. (500 грн по местному курсу на 08.12.2020 – ред.) за один тест», – поделилась луганчанка.



Теги: Луганск, аптека, тест, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх