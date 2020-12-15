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Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"
На КПВВ "Станица Луганская" наблюдатели БФ "Право на защиту" зарегистрировали случаи обращения за неотложной медицинской помощью. Причиной стали серьезные травмы. Об этом сообщает страница фонда в Фейсбуке.
Так, одна женщина обратилась в медпункт на "нуле", потому что имела рваные раны на голени - при этом ее одежда была целой. Подробностей пенсионерка не сообщила - сказала только, что получила повреждения в маршрутке на неподконтрольной территории, а поскольку боли не чувствовала, пересекла линию разграничения и только потом обратилась к медикам. Ее забрали в больницу и, по данным врачей, ей придется наложить 6-7 швов.
Вторая женщина упала на "нуле". По предварительной информации, ее затолкала толпа в очереди. Результат - закрытый внутренний перелом двух лодыжек голеностопного сустава. Оказав первую помощь, медики доставили её в больницу.
Теги: травма, Станица Луганская, КПВВ
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