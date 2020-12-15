Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"

15.12.2020 14:00

На КПВВ "Станица Луганская" наблюдатели БФ "Право на защиту" зарегистрировали случаи обращения за неотложной медицинской помощью. Причиной стали серьезные травмы. Об этом сообщает страница фонда в Фейсбуке.

Так, одна женщина обратилась в медпункт на "нуле", потому что имела рваные раны на голени - при этом ее одежда была целой. Подробностей пенсионерка не сообщила - сказала только, что получила повреждения в маршрутке на неподконтрольной территории, а поскольку боли не чувствовала, пересекла линию разграничения и только потом обратилась к медикам. Ее забрали в больницу и, по данным врачей, ей придется наложить 6-7 швов.

Вторая женщина упала на "нуле". По предварительной информации, ее затолкала толпа в очереди. Результат - закрытый внутренний перелом двух лодыжек голеностопного сустава. Оказав первую помощь, медики доставили её в больницу.