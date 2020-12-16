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КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом
16.12.2020 12:00
Сегодня, 16 декабря, в связи с ухудшением погодных условий, на КПВВ "Станица Луганская" не вышли на маршрут электрокары гуманитарной миссии "Пролиска", передает Depo.Донбасс.
"Первый снег выпал на лед, образовавшийся на проезжей части. На данный момент в зоне разведения войск работает техника. Просим людей из числа уязвимых категорий населения временно воздержаться от посещения КПВВ "Станица Луганская", чтобы избежать травматизма", — сообщили в миссии.
Обычно электрокары на КПВВ "Станица Луганская" работают ежедневно с 08:00 до 16:00.
Теги: Донбасс, снег, Станица Луганская, КПВВ
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