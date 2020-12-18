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Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"
18.12.2020 09:00
Так называемый пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 18 декабря проведет "горячую телефонную линию". Об этом сообщили в "ведомстве".
"18 декабря 2020 года заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения ПФ ЛНР Владлена Халецкая проведет прямую "горячую телефонную линию" на тему "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат", — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, горячая линия, ЛНР
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