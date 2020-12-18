Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"

18.12.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"

Так называемый пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 18 декабря проведет "горячую телефонную линию". Об этом сообщили в "ведомстве".
"18 декабря 2020 года заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения ПФ ЛНР Владлена Халецкая проведет прямую "горячую телефонную линию" на тему "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат", — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, горячая линия, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх