В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца

23.12.2020 10:00

Яйца производства сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Авис» до 31 марта будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в "министерстве промышленности и торговли".

Там рассказали, что в рамках заключенного с рядом министерств меморандума производитель «берет на себя обязательство реализовывать яйцо куриное первого сорта по оптово-отпускной цене не более 53 рос. руб. за один десяток и в розницу данная продукция должна реализовываться по цене не более 60,95 рос. руб. за один десяток».

Меморандум будет действовать до 31 марта 2021 года.