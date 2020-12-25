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В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей
В «ЛНР» заявляют, что пятеро сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ незаконно ввезли в «республику» из ЕС транзитом через Украину 16 легковых автомобилей для продажи в «ЛНР». Такое сообщение сегодня, 24 декабря, распространила пресс-служба «МВД ЛНР», сообщает РПД «Донецкие новости».
В сообщении говорится, что у жителя Луганска при постановке на учет в «МРЭО ЛНР» купленного им автомобиля возникли проблемы, связанные с подтверждением законности происхождения транспортного средства. При осмотре автомобиля представители «МВД ЛНР» выявили повреждение идентификационного номера.
«В ходе проверки сотрудниками Артемовского РОВД МВД ЛНР было установлено, что данный автомобиль заявитель приобрел на территории ЛНР у гражданина 1977 г. р., который на данный момент является действующим сотрудником луганской команды СММ ОБСЕ. В ходе проведенных мероприятий установлено, что сотрудники СММ ОБСЕ Манухов Д.А., Синякин С.Н., Бирюков А.Г., Шиповских С.В., Мохсин М., пользуясь достигнутым в рамках Минского процесса иммунитетом от уголовного преследования в ЛНР, организовали незаконную схему продажи иностранных автотранспортных средств на территории Луганской народной республики в обход существующей системы налогообложения ЛНР», – утверждается в сообщении.
«Вышеуказанными лицами было ввезено на таможенную территорию ЛНР для продажи 16 транспортных средств из ЕС транзитом через Украину», – продолжили в «МВД».
В СММ ОБСЕ пообещали принять меры «надлежащего реагирования» в связи с обвинениями в адрес их сотрудников.
Теги: контрабанда, ОБСЕ, автомобиль, ЛНР
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