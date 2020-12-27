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В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников
27.12.2020 13:00
В ОРЛО в связи с отменой комендантского часа сняли ряд карантинных ограничений на проведение мероприятий. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные СМИ.
"В связи с отменой действия режима комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников, ЧСПК ... ослабила ограничительные меры, разрешив работу развлекательных заведений", - говорится в сообщении.
В частности, принято решение "отменить ограничения, установленные пунктом 1 решения Протокола чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при "Правительстве Луганской Народной Республики" № 63/2020 от 23 декабря 2020 года, а именно приостановление:
- проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
- посещений гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе театров, цирка, кинотеатров (кинозалов), ледовых арен (катков) в закрытых помещениях, иных развлекательных и досуговых заведений", - говорится в протоколе "ЧСПК".
Теги: Донбасс, карантин, Новый год, ОРЛО
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