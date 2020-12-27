В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников

27.12.2020 13:00

В ОРЛО в связи с отменой комендантского часа сняли ряд карантинных ограничений на проведение мероприятий. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные СМИ.

"В связи с отменой действия режима комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников, ЧСПК ... ослабила ограничительные меры, разрешив работу развлекательных заведений", - говорится в сообщении.

В частности, принято решение "отменить ограничения, установленные пунктом 1 решения Протокола чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при "Правительстве Луганской Народной Республики" № 63/2020 от 23 декабря 2020 года, а именно приостановление: