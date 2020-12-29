На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000

29.12.2020 09:00

На Донбассе житель неподконтрольного Киеву города Красный Луч перевозил через КПВВ Станица Луганская более четырех миллионов гривен. Его задержали украинские силовики. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В ходе досмотра личных вещей установлено, что указанный гражданин - житель города Красный Луч - имел при себе 150 000 долларов США, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4 261 500,00 гривен", - указано в сообщении.

При этом перемещать с временно оккупированной территории на территорию Украины разрешено не более 50 тысяч гривен.

"В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Деньги изъяты до соответствующего решения суда и переданы на хранение в отделение банка", - резюмировали в штабе.