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Архив - Луганская область

Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым

29.12.2020 10:00
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Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства аварии на шахте "Золотое", в результате которой под завалами оказались два работника. Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден погибшим. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, передает "Трибун".
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.
Как сообщил на своей странице в Фейсбуке глава "Независимого профсоюза горняков Украины", народный депутат Михаил Волынец, погибший - переселенец из Первомайска Шевченко Андрей Викторович, 1987 года рождения. В последнее время проживал в Лисичанске.



Теги: Донбасс, шахтер , шахта, авария, гибель
 
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