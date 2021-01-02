Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей

02.01.2021 17:00

Рекордно низкий пассажиропоток был зарегистрирован 1 января на пункте перехода у Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Первого января КПВВ «Станица Луганская» пересекли всего лишь 40 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 16 человек, а в сторону Украины — 24 человека.

Резкое падение трафика, очевидно, объясняется праздником и является традиционным. В последние месяцы через Станицу Луганскую проходили ежедневно по 2-3 тысячи людей.