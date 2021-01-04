В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии

04.01.2021 13:00

В "ЛНР", после повышения размера пенсий с 1 января на 17 %, определили максимально возможный размер пенсии. Максимальный размер пенсии не может превышать 38680 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства".

«Установить, что максимальный размер пенсионной выплаты после увеличения, проведенного с 1 января 2021 года, не может превышать 38680 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) российских рублей с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии...», — говорится в постановлении "правительства", которое приводит пресс-служба.