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Архив - Луганская область

В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии

04.01.2021 13:00
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В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии

В "ЛНР", после повышения размера пенсий с 1 января на 17 %, определили максимально возможный размер пенсии. Максимальный размер пенсии не может превышать 38680 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства".
«Установить, что максимальный размер пенсионной выплаты после увеличения, проведенного с 1 января 2021 года, не может превышать 38680 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) российских рублей с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии...», — говорится в постановлении "правительства", которое приводит пресс-служба.



Теги: Донбасс, пенсия, ограничение, ЛНР
 
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