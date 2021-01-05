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Архив - Луганская область

В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"

05.01.2021 15:00
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В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"

Оккупационные власти "ЛНР" директивно объединили все местные СМИ в так некий "государственный" медиахолдинг "Луганьмедиа". Об этом говорится в сообщении фейкового "министерства связи", передает ОстроВ.
"В рамках программы по реорганизации средств массовой информации создано "государственное" унитарное предприятие "Луганьмедиа", - отмечается в нем.
В "холдинг" директивно были включены редакции 15 еженедельных газет, шести телеканалов, двух радиостанций и 14 сетевых изданий.
При этом в "ЛНР" не скрывают, что реорганизация пропагандистской машины, работающей на оккупированной территории, направлена на создание "единого управления, единой системы постановки задач и их реализации".



Теги: СМИ, объединение, ЛНР, журналисты
 
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