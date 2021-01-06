В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"

06.01.2021 15:00

СМИ оккупированного Луганска сообщили о взрыве в жилом многоэтажном доме в квартале 50 лет Октября, но официальных версий произошедшего не озвучили.

"Взрыв раздался около 1:00 6 января на третьем этаже. В результате происшествия были выбиты стекла в трех окнах, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд", - говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным пытались взорвать начальника "народной милиции ЛНР" Яна Лещенко, который проживает в этом доме.