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В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"
06.01.2021 15:00
СМИ оккупированного Луганска сообщили о взрыве в жилом многоэтажном доме в квартале 50 лет Октября, но официальных версий произошедшего не озвучили.
"Взрыв раздался около 1:00 6 января на третьем этаже. В результате происшествия были выбиты стекла в трех окнах, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд", - говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным пытались взорвать начальника "народной милиции ЛНР" Яна Лещенко, который проживает в этом доме.
Теги: Луганск, дом, взрыв, ЛНР
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