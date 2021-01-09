В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств

09.01.2021 17:00

С 4 января 2021 года в ОРЛО отменено автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств. Выполнить обязательство по обратному вывозу/ввозу автомобилей необходимо до 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-центре "государственного таможенного комитета".

Начиная с 1 марта 2021 года, вывоз/ввоз гражданами транспортных средств будет осуществляться на общих основаниях в соответствии с законодательством, действующим на территории "ЛНР". Напомним, что в апреле 2020 года в "ЛНР" временно продлевали срок временного ввоза/вывоза транспортных средств для тех граждан, у которых срок обратного вывоза/ввоза транспортного средства, временно ввезённого на территорию "ЛНР" в таможенном режиме "временный ввоз" или временно вывезенного за пределы территории "ЛНР" в таможенном режиме "временный вывоз", истёк начиная с 1 апреля 2020 года.