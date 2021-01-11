В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов

11.01.2021 13:00

Перебои в работе банкоматов и POS-терминалов могут наблюдаться 12 января в связи с проведением технических работ на серверах процессингового центра "госбанка ЛНР". Об этом сообщил пресс-центр финучреждения.

"В связи с необходимостью проведения технических работ на серверах процессингового центра 12 января 2021 года с 03:00 до 09:00 могут наблюдаться перебои в работе банкоматов, POS-терминалов, установленных в магазинах, и в системе "Клиент-банк" для физических лиц", — говорится в сообщении.