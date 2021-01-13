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Архив - Луганская область

Маломобильных граждан призвали воздержаться от пересечения КПВВ «Станица Луганская»

13.01.2021 14:00
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Маломобильных граждан призвали воздержаться от пересечения КПВВ «Станица Луганская»

Сегодня, 13 января, электрокары гуманитарной миссии «Пролиска», работающей при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, не вышли на маршрут на КПВВ «Станица Луганская» в связи с ухудшением погодных условий: снег выпал на лед, образовавшийся на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.
Граждан из числа уязвимых категорий населения призывают временно воздержаться от посещения КПВВ «Станица Луганская» во избежание травматизма.



Теги: снег, гололед, Станица Луганская, КПВВ
 
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