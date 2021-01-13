Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области

13.01.2021 15:00

В связи со значительным понижением температуры воздуха Луганская областная военно-гражданская администрация опубликовала информацию о местах расположения на территории Луганской области пунктов обогрева и помощи.

Пункты оборудованы медицинскими аптечками и полевыми кухнями с необходимым запасом продуктов питания и горячих напитков. Во всех пунктах осуществляется круглосуточное дежурство личным составом ГУ ГСЧС в Луганской области.

Ознакомиться со списком адресов можно по ссылке.