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Архив - Луганская область

Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области

13.01.2021 15:00
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Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области

В связи со значительным понижением температуры воздуха Луганская областная военно-гражданская администрация опубликовала информацию о местах расположения на территории Луганской области пунктов обогрева и помощи.
Пункты оборудованы медицинскими аптечками и полевыми кухнями с необходимым запасом продуктов питания и горячих напитков. Во всех пунктах осуществляется круглосуточное дежурство личным составом ГУ ГСЧС в Луганской области.
Ознакомиться со списком адресов можно по ссылке.



Теги: Донбасс, похолодание, пункт обогрева, ОГА
 
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