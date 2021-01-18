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В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
В оккупированном Луганске оккупационные "власти" стали по-новому начислять тарифы за отопление. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает "Трибун".
"Жители Луганска встретили Новый год с "удивительными" счетами за отопление. Без всяких объяснений, городские власти сняли все тепловые счетчики с жилых многоэтажек. И начислили за тепло не согласно прибора учета, а по квадратуре жилья. Сумма увеличилась в три-четыре раза! А пенсии повысили только на 17 процентов. Например, однокомнатная квартира по счетчику- 200-250руб/мес., а сейчас-720руб. А счётчики-приборы учета жильцы покупали за свои деньги и поверку проводили как положено тоже за свои. Очевидно, что для простых горожан и пенсионеров такие траты несоизмеримы. Это что за беспредел? Они, как грабили нас, так и будут грабить!", - сказано в сообщении.
Также автор разместил фотографию объявления в одном из жилых домов Луганска.
Теги: Луганск, отопление, тариф
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