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Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак рассказал гостям о функционировании КППВ и заверил, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения ООС готовы осуществлять пропускные операции, но "власти" ОРДЛО всячески препятствует нормальному пропуска граждан через свои КПВВ.
"Для меня символично, что я нахожусь на Востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые прикладываются для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно к линии разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война в Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти. Собственно, на прошлой неделе трагически погиб один военнослужащий ВСУ на Донбассе. Я выражаю слова соболезнования близким и семье военного", - заявила председатель ОБСЕ Линде.
"Ситуация на этом пропускном пункте - это иллюстрация целом ситуации в мирном урегулировании. Украина прилагает все усилия для того, чтобы война прекратилась, чтобы территории были деоккупированы, чтобы люди могли жить нормальной жизнью. Сегодня я хочу воспользоваться случаем и обратиться к России: "Выполните свои обязательства, чтобы прекратить войну и дать людям возможность на достойную жизнь", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Теги: Донбасс, визит, ОБСЕ, КПВВ, Золотое
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