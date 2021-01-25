В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ

25.01.2021 10:00

Пожарные ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".

Возгорание на складе ГСМ в 11-м Лутугинском проезде произошло вчера во второй половине дня. В борьбе с огнем было задействовано не менее пяти бригад МЧС. «В 20:08 пожар ликвидирован полностью», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила порядка 1,8 тыс. кв. м. На складе хранились около 100 т автомобильных масел и аэрозольные баллоны. В результате пожара уничтожены стены и крыши помещения. Причина возгорания устанавливается.