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Архив - Луганская область

В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого

25.01.2021 14:30
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В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого

Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
По данным украинской делегации, военнослужащему оказали медицинскую помощь. "Состояние тяжелое", - уточняется в сообщении.
Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.



Теги: Донбасс, ранение, военнослужащий, ВСУ, ТКГ, ООС
 
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