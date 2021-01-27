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Архив - Луганская область

СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО

27.01.2021 14:00
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СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия, организованную группой коммерсантов. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что фигуранты течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров с производственных мощностей, находящихся на ВОТ Луганской области, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины. Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.
Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.



Теги: Донбасс, СБУ, продукция, ОРЛО
 
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