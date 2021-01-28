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Архив - Луганская область

Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО

28.01.2021 13:00
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Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО

В оккупированном Луганске прошли переговоры руководителя миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт и "представителей" ОРЛО в Минских переговорах. Об этом сообщили в "МИД ЛНР".
В ходе встреч обсуждались следующие вопросы:
- возможность доставки гуманитарных грузов конвоями МККК через пункт пропуска «Луганск-Счастье»;
- планы МККК по оказанию гуманитарной поддержки жителям Луганска и региона в 2021 году;
- перспективы реализации ряда предложений МККК, внесённых ранее на заседаниях Минской Контактной группы;
- некоторые организационные вопросы, связанные с деятельностью МККК на территории Луганска и региона.



Теги: Донбасс, Луганск, визит, глава, ОРЛО, МККК
 
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