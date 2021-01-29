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В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов
29.01.2021 12:00
"Прокуратура" Артемовского района Луганска способствовала погашению сетью социальных супермаркетов «Народный» около 2,5 млн руб. долга по налогу на прибыль, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что нарушения закона в части определения, исчисления и уплаты налога на прибыль были выявлены в ходе проверки торговой сети.
«На устранение данных нарушений закона прокурором района в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием в бюджет погашена задолженность по налогу на прибыль в сумме около 2,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Теги: сеть, супермаркет, прокуратура, ЛНР, налоги
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