В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов

29.01.2021 12:00

"Прокуратура" Артемовского района Луганска способствовала погашению сетью социальных супермаркетов «Народный» около 2,5 млн руб. долга по налогу на прибыль, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что нарушения закона в части определения, исчисления и уплаты налога на прибыль были выявлены в ходе проверки торговой сети.

«На устранение данных нарушений закона прокурором района в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием в бюджет погашена задолженность по налогу на прибыль в сумме около 2,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.