В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов

10.02.2021 10:00

В оккупированном Луганске состоялось заседание "Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии", на котором пришли к выводу, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике" расти больше не будет. Об этом сообщила пресс-служба "правительства".

В связи с этим комиссия приняла решение отменить ряд ранее введенных ограничений.

В частности с 12 февраля рестораны и кафе смогут работать после 19 часов. Также отделам записи актов гражданского состояния разрешено предоставлять услуги по проведению индивидуальных обрядов государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.