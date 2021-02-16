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Архив - Луганская область

В оккупированом Луганске взорвался газопровод

16.02.2021 09:00
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В оккупированом Луганске взорвался газопровод

На газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики, передает Корреспондент.net.
"Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров", - уточняется в сообщении.
"Луганскгаз" дополнил, что авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.
Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, газопровод
 
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