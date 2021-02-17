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КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка
17.02.2021 11:00
Клинико-диагностический центр "Фармбиотест" на Луганщине предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт Ощадбанка. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает "Трибун".
Так, получение скидки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о сотрудничестве центра и банка.
Акция распространяется и на пункты забора анализов на КПВВ "Станица Луганская".
Теги: тест, Ощадбанк, скидка, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
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