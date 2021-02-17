КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка

17.02.2021 11:00

Клинико-диагностический центр "Фармбиотест" на Луганщине предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт Ощадбанка. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает "Трибун".

Так, получение скидки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о сотрудничестве центра и банка.

Акция распространяется и на пункты забора анализов на КПВВ "Станица Луганская".