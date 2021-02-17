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Архив - Луганская область

В ОРЛО частично пропала связь Vodafone

17.02.2021 10:00
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В ОРЛО частично пропала связь Vodafone

Из-за аварии в девяти населенных пунктах и прилегающих к ним районах на неподконтрольной части Луганской области не работает связь мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщили в «минсвязи» группировки «ЛНР», передает Internetua.
Отсутствует мобильная связь в Красном Луче, Алчевске, Кадиевке (ранее Стаханов), Первомайске, Голубовке (ранее Кировск), Брянке, Перевальске, Кипучее (ранее Артемовск), Юбилейном.
Отмечается, что авария произошла на линии электропитания узловой станции подвижной связи. Вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ решается.



Теги: авария, Vodafone, ОРЛО
 
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