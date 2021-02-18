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Архив - Луганская область

В ОРЛО восстановили электроснабжение базовых станций Vodafone

18.02.2021 16:00
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В ОРЛО восстановили электроснабжение базовых станций Vodafone

Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области после нескольких дней отсутствия, передает сайт novosti.dn.ua.
Об этом сообщила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Павловская.
«Связи не было из-за отсутствия электропитания. На данный момент работа базовых станций восстановлена», — сообщила она.



Теги: связь, Vodafone, восстановление, ОРЛО
 
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