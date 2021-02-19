В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС

19.02.2021 14:00

Жителей оккупированного Луганска и региона призвали остерегаться мошенников, которые под видом сотрудников государственного пожарного надзора посещают субъектов хозяйственной деятельности. Об этом сообщила "пресс-служба МЧС".

"На сегодняшний день установлены факты посещения субъектов хозяйственной деятельности, в частности физических лиц-предпринимателей, мошенниками-псевдосотрудниками государственного пожарного надзора в форменной одежде МЧС ЛНР", — говорится в сообщении.

В "ведомстве" призвали с целью профилактики мошеннических действий проверять у инспектора государственного пожарного надзора служебное удостоверение и письменное распоряжение о проведении проверки объекта защиты, в котором должно быть указано: в отношении кого проводится проверка; место нахождения объекта защиты; должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки; дата начала проверки, ее окончания и реквизиты должностного лица, издавшего распоряжение, скрепленные мокрой печатью территориального подразделения "МЧС".