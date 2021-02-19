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Архив - Луганская область

В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС

19.02.2021 14:00
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В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС

Жителей оккупированного Луганска и региона призвали остерегаться мошенников, которые под видом сотрудников государственного пожарного надзора посещают субъектов хозяйственной деятельности. Об этом сообщила "пресс-служба МЧС".
"На сегодняшний день установлены факты посещения субъектов хозяйственной деятельности, в частности физических лиц-предпринимателей, мошенниками-псевдосотрудниками государственного пожарного надзора в форменной одежде МЧС ЛНР", — говорится в сообщении.
В "ведомстве" призвали с целью профилактики мошеннических действий проверять у инспектора государственного пожарного надзора служебное удостоверение и письменное распоряжение о проведении проверки объекта защиты, в котором должно быть указано: в отношении кого проводится проверка; место нахождения объекта защиты; должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки; дата начала проверки, ее окончания и реквизиты должностного лица, издавшего распоряжение, скрепленные мокрой печатью территориального подразделения "МЧС".



Теги: МЧС, мошенники, ОРЛО
 
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