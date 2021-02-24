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На Луганщине от мины боевиков погиб мирный житель
В Луганской области из-за обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Трибун.
Во вторник, 23 февраля, боевики открыли огонь по Хутору Вольному. Для обстрелов террористы применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.
Первая медицинская помощь пострадавшему была оказана военными медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.
Теги: Донбасс, смерть, боевики, минирование
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